Also Read - ऋषि कपूर-इरफान खान पर शर्मनाक कमेंट करना कमाल राशिद खान को पड़ा भारी, FIR दर्ज

View this post on Instagram

“Wish me luck as you wave me goodbye Cheerio, here I go on my way With a cheer, not a tear, in your eye Give me a smile, I can keep for a while In my heart while I’m away ❤️