Neetu Kapoor remembers Rishi on their wedding anniversary video will make you emotional- दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर ने शुक्रवार को अपनी शादी की 41वीं सालगिरह पर अपने दिवंगत पति ऋषि कपूर को याद किया. इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर की. नीतू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें विभिन्न फिल्मों के दृश्यों का कोलाज है, जिनमें दोनों जवानी और बुढ़ापे के दिनों में दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि अगर ऋषि कपूर आज जिंदा होते तो आज दोनों साथ में अपनी 41वीं वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे होते.

बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू कपूर और अभिनेता ऋषि कपूर की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी.

30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर का कैंसर के कारण निधन हो गया था.

अभिनेत्री को अगली बार फिल्म ‘जुग जुग जियो’ में देखा जाएगा, जिसमें अनिल कपूर, वरुण धवन, कियारा और प्रजक्ता कोहली भी हैं.