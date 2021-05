Neetu Kapoor opens up about not living with Ranbir Kapoor and Riddhima Kapoor Sahni: बॉलीवुड के स्टार ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) जब से दुनिया को अलविदा कहा है तब से लेकर आज तक उनकी पत्नी नीतू कपूर (Neetu Kapoor) अपने घर में रह रही हैं. नीतू कपूर (Neetu Kapoor) के बेटे रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और बेटी ऋद्धिमा कूपर (Riddhima Kapoor) आते जाते रहते हैं. ऐसे में कई सारे लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि क्यों वो अपनी मां को अकेले छोड़कर जाते हैं. ऐसे में अब सवाल पर नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने जवाब दिया है. Also Read - Neetu Kapoor ने शेयर किया 53 साल पुराना वीडियो, एक्ट्रेस को पहचानना मुश्किल...देखें Viral Video

एक इंटरव्यू के दौरान नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने इसके बारे में बात करते हुए कहा ‘मैं चाहती हूं कि वो अपनी जिंदगियों में बिजी रहें. मैं कहती हूं कि मेरे दिल में रहो, मेरे सिर पर मत चढ़ो. पैनडेमिक के दौरान जब ऋद्धिमा (Riddhima Kapoor) मेरे साथ थी तो मैं एक साल तक बहुत तनाव में थी क्योंकि वो वापस नहीं जा पा रही थी.’ Also Read - Indian Idol 12: Neetu Kapoor ने नेहा कक्कड़ को दिया शादी का शगुन, कहा 'ऋषि का भी है आशीर्वाद'....सिंगर हुई इमोशनल



नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने बताया, ‘मुझे बहुत बेचैन रहने की आदत पड़ गई थी. मैं उसे कहती रहती थी कि ऋद्धिमा (Riddhima Kapoor) वापस चली जाओ, भारत अकेला है. मैं वाकई उसे खुद से दूर धकेल रही थी. मुझे मेरी प्राइवेसी पसंद है. मुझे इसी तरह से जीना पसंद है.’

नीतू (Neetu Kapoor) बताती हैं कि ‘मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद हैं. मेरा जिंदगी जीने का तरीका अलग है’. इंटरव्यू में आगे नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने बताया ‘मुझे वो दिन भी याद है जब रिद्धिमा पहली बार पढ़ाई के लिए लंदन गई थी. कोई मुझे हैलो भी बोलने आता तो मैं फूट-फूट कर रोती थी’.वहीं जब कुछ टाइम बाद रणबीर गया तो मैं नॉर्मल थी, एकदम नहीं रोई. इसीलिए रणबीर (Ranbir Kapoor) मुझसे कहता कि मां आप मुझसे प्यार नहीं करती हो.

नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने बताया कि ‘अब मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अपने-अपने घरों में रहे, मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि चाहे रोज मत मिलो पर मुझसे कनेक्ट रहो. मुझे अपनी आजादी प्यारी है. बात बस ये है कि मुझे तब तक उस तरह से रहने की आदत पड़ गई थी.’