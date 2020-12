Neetu Kapoor second tests negative for Covid-19 daughter Riddhima Kapoor Sahni shares photo- दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर कोविड-19 की जांच में नेगेटिव पाई गई हैं. उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने इसकी पुष्टि की है. रिद्धिमा ने इंस्टाग्राम पर इस खबर को साझा किया है. उन्होंने अपनी मां के साथ एक तस्वीर पोस्ट की हैं, जिसके कैप्शन में रिद्धिमा ने लिखा है, “आप सभी की दुआओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया.” Also Read - मालदीव में Sophie Choudry में दिखाया बॉडी का एक-एक कर्व, बिकिनी में की हॉट तस्वीरें शेयर

गुरुवार को नीतू ने बताया था कि वह कोविड पॉजिटिव हैं. उन्होंने खुद को सेल्फ क्वॉरंटाइन कर लिया है और सुरक्षा के सभी उपायों का पालन कर रही हैं. Also Read - त्रिधा चौधरी के बाद आश्रम की 'पम्मी' के साथ भी बाबा ने गुजारी रात, किया बुरा सलूक, फिर जब होश आया तो....

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, “इस हफ्ते की शुरूआत में मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हूं. सुरक्षा के सभी उपायों का पालन किया जा रहा है और जल्द से जल्द प्रतिक्रिया देने और सभी सहायताओं के लिए मैं प्रशासन के प्रति शुक्रगुजार हूं. मैंने खुद को सेल्फ-क्वॉरंटाइन कर लिया है और डॉक्टर के सलाहनुसार दवाइयां ले रही हूं और बेहतर महसूस कर रही हूं.”

उन्होंने आगे लिखा, “आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए मैं बहुत आभारी हूं. कृपया सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और उचित दूरी बनाए रखें.”

नीतू कपूर चंडीगढ़ में अपनी आने वाली फिल्म ‘जुग जुग जियो’ की शूटिंग कर रही थी और इसी दौरान 4 दिसंबर को खबरें सामने आने लगीं कि वह, फिल्म में उनके सह-कलाकार वरुण धवन, निर्देशक राज मेहता कोविड पॉजिटिव हैं.