'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) का नया सीजन शुरू हो चुका है और हर शनिवार और रविवार को कई सारे बड़े स्टार नजर आ रहे हैं. जहां शो के पहले हफ्ते में ही अक्षय कुमार और अजय देवगन नजर आए थे. वहीं अब शो के आने वाले एपिसोड में एक्ट्रेस नीतू कपूर (Neetu Kapoor) और उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी (Riddhima Kapoor Sahani) दिखाई देंगी. नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कर इस बारे में जानकारी दी है.

नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "कपिल शर्मा के साथ हमेशा ही मस्ती होती है और इसबार रिद्धिमा ने इसे और ज्यादा इंट्रेस्टिंग बना दिया. इस जॉय राइड के लिए कपिल शर्मा और सोनी टीवी के साथ जुड़े रहिए." रिद्धिमा ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा,"कल शाम मां और कपिल शर्मा के साथ सबसे अच्छी शाम थी."

View this post on Instagram A post shared by neetu Kapoor. Fightingfyt (@neetu54)

रिद्धिमा ने भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है ‘अपनी आत्मा को खुश करने के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, कल मेरी जिंदगी की सबसे अमेजिंग (हंसी से फुल) शाम थी कपिल शर्मा शो में मां के नीतू कपूर के साथ’. बता दें कि इसके पहले नीतू कई बार अपने पति ऋषि कपूर के साथ नजर आ चुकी हैं.