बीते साल 2020 में जब कोरोना की वजह से हर कोई परेशान से उसी दौरान बॉलीवुड का चमकता सितारा ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) दुनिया को अलविदा कह दिए. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की मौत की खबर ने सबको सदमे में ला दिया था. आज बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को गुज़रे हुए आज एक साल हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आज भी वो हमारे बीच में हैं. ऐसे में इस खास दिन पर फैंस और सेलेब्स चिंटू जी को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऐसे में अब नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने ऋषि (Rishi Kapoor) के साथ अपनी फोटो शेयर की है. और कुछ खास बात की है.

नीतू (Neetu Kapoor) ने ऋषि (Rishi Kapoor) के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की है. साथ में लिखा है, बीता साल पूरी दुनिया के लिए दुख और कष्ट से भरा रहा, हमारे लिए कुछ ज्यादा ही क्योंकि हमने उनको खो दिया था… एक भी दिन नहीं बीता जब हमने उनके बारे में बात ना की हो या उनको अपने हिस्से के तौर पर ना याद किया हो… कभी उनकी समझदारी भरी राय कभी कहानियां। हमने पूरे साल उन्हें होंठों पर मुस्कान के साथ याद किया क्योंकि वह हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। हमने ये स्वीकार कर लिया है कि उनके बिना जिंदगी कभी पहले की तरह नहीं हो पाएगी लेकिन जिंदगी चलती रहेगी.



नीतू कपूर (Neetu Kapoor) के अलावा ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की बेटी रिद्धिमा कपूर ने भी अपने इंस्टग्राम पर पापा के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। जिसके साथ उन्होंने दो फोटो का एक कोलाज शेयर किया है जिसमें रिद्धिमा पापा के गले लगते नज़र आ रही हैं.

