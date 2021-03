Neetu Shares Video With Late Rishi Kapoor From Last Trip to New York: बॉलीवुड के सबसे कमाल के एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने पिछले साल इस दुनिया को अलविदा कह गए थे. लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं. ऐसे में आज उनको गए हुआ 11 महीने हो गए हैं और उनकी पत्नी नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दोनों सड़को पर मस्ती करते हुए और गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - Tiger Shroff की बहन कृष्णा ने दिखाया 'बागी' अवतार, भाई को कंधे पर उठाकर की एक्सरसाइज...मजेदार वीडियो वायरल

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को गुजरे हुए 11 महीने बीत गए हैं, ऐसे में उनकी वाइफ नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दोनों न्यूयॉर्क की सड़को पर समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के कई सारे वीडियो नीतू कपूर (Neetu Kapoor) अपने सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं

इस वीडियो को शेयर करते हुए नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने कैप्शन में लिखा है- 'आज ऋषि जी के 11वें महीने की प्रेयर मीट है, इसलिए सोचा कि हमारी आखिरी न्यूयॉर्क ट्रिप की कुछ मेमोरी शेयर करूं.'

View this post on Instagram A post shared by neetu Kapoor. Fightingfyt (@neetu54)

इस वीडियो में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) अपने ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर कई सारे स्टार ने कमेंट किए और अनुपम खेर ने इस वीडियो पर लिखा, ‘फिर तेरी कहानी याद आई’. वहीं एकता कपूर ने दिल वाली इमोजी शेयर की और ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की बेटी ने भी दिल वाली इमोजी शेयर की है.

बता दें कि ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने 30 अप्रैल 2020 को महज 67 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को 2018 में ल्यूकेमिया हो गया था जिसका इलाज उन्होंने न्यूयॉर्क में करवाया था और वो फिट होकर भारत वापस भी लौट आए, लेकिन अचानक तबियत खराब हुई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.