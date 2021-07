Neetu Singh Birthday Know How’z The Love Story With Late Rishi Kapoor: 70 के दशक के बेहद ही चुलबुली और खूबसूरत एक्ट्रेस रही नीतू सिंह (Neetu Singh) का जन्म​दिन है. वहीं बॉलीवुड में भी लव स्टोरी की बात की जाती हैं तो उसमें एक्ट्रेस नीतू सिंह (Neetu Singh) और एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का नाम हमेशा ही याद किया जाता है. हलांकि ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के निधन के बाद इस साल नीतू सिंह अपनाा बर्थडे शायद ही मनाएं, ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर कैसे नीतू सिंह (Neetu Singh) को उस वक्त के सुपर स्टार ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) से कैसे हुआ प्यार.Also Read - Sushant Singh के नाम पर धंधा करने वालों को बहन की लताड़, ना खुद किया ना करने देंगे

ऋषि और नीतू की पहली मुलाकात

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और नीतू (Neetu Singh) की पहली बार मुलाकात साल 1974 में हुई थी, जब फिल्म 'जहरीला इंसान' की शूटिंग चल रही थी. नीतू (Neetu Singh) महज 15 साल की थी. फिल्म सेट पर दोनों की मुलाकात हुई, दोनों के बीच दोस्ती हो गई. जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए.

ऋषि की गर्लफ्रेंड के लिए नीतू लिखती थी खत

नीतू (Neetu Singh) से मुलाकात से पहले ही ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की गर्लफ्रेंड थी. ऋषि (Rishi Kapoor) की गर्लफ्रेंड जब उनसे रूठ जाती थी, तो अपनी दोस्त नीतू से ऋषि (Rishi Kapoor) गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखवाते थे. ऋषि (Rishi Kapoor) ने कई बार नीतू से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखवाया. इस तरह दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगे.

नीतू को मां नही थी खुश

नीतू (Neetu Singh) ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थीं, यह बात ऋषि कपूर के साथ उनकी पूरी फैमिली भी जानती थी. इस दौरान राज कपूर ने भी उन्हें ये साफ कह दिया था कि अगर वो नीतू से प्यार करते हैं तो शादी करें। 1979 में दोनों ने शादी कर ली. हालांकि इस रिश्ते के शुरुआत में नीतू कपूर की मां बिल्लकुल खुश नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने दोनों के रिश्ते को समझा और शादी के लिए हामी दे दी.

जब शादी में हो गए थे बेहोश

ऋषि और नीतू (Neetu Singh) की शादी में दोनों के ही साथ एक मजेदार किस्सा हुआ था, आपको जानकर हैरानी होगी कि नीतू सिहं और ऋषि कपूर दोनों ही अपनी शादी में बेहोश हो गए थे. दरअसल, नीतू (Neetu Singh) अपने भारी लहंगे को संभालने की वजह से बेहोश हो गई थीं वहीं ऋषि (Rishi Kapoor) अपने आस-पास इतनी भीड़ देखकर बेहोश हो गए थे.