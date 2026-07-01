'मेरा नहीं, किसी का भी बैक शॉट मत लो', पैपराजी पर फूटा नेहा धूपिया का गुस्सा, बोलीं- हम तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम...

एक अवार्ड फंक्शन शो में नेहा धूपिया बैक शॉट लेने के लिए पैपराज़ी पर भड़कती नज़र आईं. उन्होंने कहा- मेरा नहीं, किसी का भी बैक शॉट मत लो. ऐसा कहकर वो सोनाक्षी सिन्हा का भी सपोर्ट कर रही थीं.

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Neha Dhupia Viral Video (Photo grab from video)

बॉलीवुड सितारों और पैपराजी का रिश्ता हमेशा दिलचस्प रहा है. वो अपने कैमरे में सेलेब्स के हल पल को कैद कर लेना चाहते हैं, हालांकि इसे लेकर कई बार कलाकारों और पैपराजी के बीच बहस भी होती रही है. एक्टर्स का मानना है कि कई बार पैपराजी उन्हें कैप्चर करने के चक्कर में अपनी सीमाएं भूल जाते हैं और उनके पर्सनल लाइफ तक डिस्टर्ब कर देते हैं. ऐसा ही कुछ इस बार अभिनेत्री नेहा धूपिया के साथ हुआ, जब एक इवेंट में उन्होंने पैपराजी को खुलेआम फटकार लगा दी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नेहा पहले कैमरों की तरफ देखती हैं और फिर सीधे सवाल करती हैं, “तुम में से कौन लेता है बैक शॉट?” उनके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई देती है. इसके बाद वह बिना झिझक कहती हैं, “ये बदतमीजी बंद करो. मेरा नहीं करना है, किसी का भी नहीं करना है. बोल-बोलकर थक गए हैं.”

हम आपकी इज्जत करते हैं, आपसे भी इसी की उम्मीद करते हैं

नेहा यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने कहा कि कलाकार हमेशा सम्मान के साथ पैपराजी से बात करते हैं, बदले में उनसे भी ऐसी ही उम्मीद रखते हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “हम लोग बहुत इज्जत से आप लोगों से बात करते हैं. मत करो ये सब.” उनका लहज़ा गुस्से वाला जरूर था लेकिन साथ ही वो पैपराजी से अपनी सीमाओं ना लांघने की रिक्वेस्ट भी कर रही थीं.

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क्या था लोगों का रिएक्शन?

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने नेहा धूपिया का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी महिला का पीछे से वीडियो बनाना या ऐसी तस्वीरें लेना गलत है. यूजर्स का कहना था कि सेलिब्रिटी होने का मतलब यह नहीं कि उनकी निजता और सम्मान की अनदेखी की जाए. वहीं कुछ लोगों का मानना था कि पैपराजी और कलाकारों के बीच इस तरह के मुद्दों पर स्पष्ट नियम होने चाहिए.

पैपराजी की सीमाएं तय होनी चाहिए

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी अभिनेत्री ने इस तरह की नाराज़गी जाहिर की हो. इससे पहले भी कई एक्ट्रेसेस बैक शॉट वीडियो बनाने और वल्गर एंगल शूट करने और तस्वीरें लेने पर पैपराजी को टोक चुकी है. ऐसे मामलों ने कई बार इस सवाल को जन्म दिया है कि सेलिब्रिटी कवरेज और किसी की निजी गरिमा के बीच सीमा कहां तय होनी चाहिए.

बेबाकी से रखती हैं अपनी बात

नेहा धूपिया हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं. फिर वो चाहे महिलाएं से जुड़ा कोई मुद्दा हो, या फिर कोई सामाजिक मुद्दा. वो हर विषय पर खुलकर चर्चा करती हैं. इस बार भी उन्होंने बिना किसी झिझक के कैमरों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और साफ कर दिया कि सम्मानजनक व्यवहार हर किसी के लिए जरूरी है.