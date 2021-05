Neha Dhupia was Pregnant Before Marriage- बॉलीवुड कलाकार नेहा धूपिया और अभिनेता अंगद बेदी ने गुपचुप शादी रचाई. इस बात की इंडस्ट्री में किसी को कानों कान खबर भी न लगी. इस बात का खुलासा तब हुआ जब करण जौहर ने ट्वीट कर लोगों को इस बात की जानकारी दी. नेहा (Neha Dhupia) ने अपने लॉगटाइम बॉयफ्रेंड अंगद बेदी (Angad Bedi) से 10 मई साल 2018 को गुपचुप दिल्ली के गुरुद्वारे में शादी रचाई थी. नेहा धूपिया (Neha Dhupia) के मशहूर शो ‘नो फिल्टर नेहा’ में खुद अंगद बेदी ने कबूला था कि नेहा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और इसके बाद इन दोनों ने शादी की थी. दोनों की एक बेटी है. Also Read - Shefali Jariwala ने Transparent Dress को कंधे से सरका कर कराया फोटोशूट, कत्ल भी करते हैं खबर भी नहीं लेते

एक्ट्रेस नेहा का जन्म 72 अगस्त 1980 को कोच्ची में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था. नेहा के पिता का नाम प्रदीप सिंह धूपिया है जो भारतीय नौसेना में कमांडर रह चुके हैं वहीं उनकी मां मनपिंदर धूपिया गृहिणी हैं.

2003 में नेहा ने फिल्म कयामत: सिटी अंडर थ्रेट के जरिए अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. नेहा को फिल्म ‘जूली’ से पहचान मिली. नेहा धूपिया ने एक जापानी फिल्म नट्टू ओदोरु निन्जा देन्सेत्सु में काम किया था. फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर सेलिब्रिटी मीना का किरदार निभाया था.

अंगद बेदी दिल्ली के लिए रणजी खेल चुके हैं और उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाने के बाद एक्टिंग में कदम रखा. अंगद बेदी ने रेमी डीसूजा की ‘फालतू’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अंगद ‘उंगली’,‘पिंक’,‘टाइगर जिंदा है’ में नजर आ चुके हैं और उनकी अगली फिल्म ‘सूरमा’ है.