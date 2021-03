Neha Dhupia Share First Picture From A Thursday Film See Actress Raw Look: आरएसवीपी मूवीज़ ने ब्लू मंकी फिल्म्स के साथ अपनी आगामी डायरेक्ट-टू-डिजिटल थ्रिलर ‘ए थर्सडे’ (A Thursday) से नेहा धूपिया (Neha Dhupia) का लुक रिलीज़ कर दिया है. बेहज़ाद खंबाटा द्वारा निर्देशित और लिखित, यह फिल्म गुरुवार को होने वाली अकल्पनीय घटनाओं पर आधारित है. Also Read - Milind Soman ने पत्नी Anikta के साथ शेयर की लिपलॉक वाली फोटो, यहां पर देखें बेहद इंटीमेट Picture

आरएसवीपी मूवीज़ ने अपने सोशल मीडिया पर नेहा का लुक साझा करते हुए लिखा, ‘शहर में एक नया पुलिस वाला है’. इस फ़िल्म में प्रतिभाशाली अभिनेत्री एसीपी अल्वारेज़ नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं जहाँ वह पैंट, शर्ट और ब्लेज़र में अपने किरदार के लिए एकदम परफ़ेक्ट दिख रही हैं जिसे नेहा ने रॉल की हुई स्लीव्स, एविएटर्स और ऊपर बंधे बालो के साथ अपना यह लुक पूरा किया है. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: तारक मेहता के 'मास्टर भिड़े' हुए कोरोना पॉजिटिव, क्या बंद हो जाएगी शूटिंग!

इस फ़िल्म में प्रतिभाशाली अभिनेत्री एसीपी अल्वारेज़ नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं जहाँ वह पैंट, शर्ट और ब्लेज़र में अपने किरदार के लिए एकदम परफ़ेक्ट दिख रही हैं जिसे नेहा ने रॉल की हुई स्लीव्स, एविएटर्स और ऊपर बंधे बालो के साथ अपना यह लुक पूरा किया है. फिल्म में एक बुद्धिमान प्ले स्कूल टीचर, नैना जेयसवाल की कहानी दिखाई गई है जो यामी गौतम द्वारा अभिनीत है और वह 16 बच्चों को बंधक बना लेती है। पहली बार यामी को एक ग्रे किरदार में दिखाते हुए, नेहा फ़िल्म में पुलिस वाले की भूमिका में दिखाई देंगी।

ए थर्सडे के निर्माता, रोनी स्क्रूवाला आरएसवीपी के तहत ए थर्सडे का निर्माण करेंगे क्योंकि वह हमेशा नई स्क्रिप्ट और प्रतिभाओं की तलाश में रहते हैं. इस दिलचस्प थ्रिलर में नेहा धूपिया, डिंपल कपाड़िया, अतुल कुलकर्णी, माया सराओ जैसे कई प्रतिभाशाली कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें यामी गौतम प्रमुख भूमिका में हैं. आरएसवीपी और ब्लू मंकी फिल्म्स द्वारा निर्मित ए थर्सडे, 2021 में डिजिटल रूप से रिलीज़ होगी जिसकी शूटिंग हाल ही में शुरू की गई है।