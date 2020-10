View this post on Instagram

That ‘just married’ happiness!! What do you think about this couple? Follow @desiclassybrides for more inspiration. . . . #wedding #nehupreet #nehudavyah #nehakakkar #nehakkar #nehakakar #celebrity #varmala #rohanpreetsingh #redlehenga #coordinatingoutfits #indianwedding #punjabiwedding #punjabibride #bigfatindianwedding #coupleoutfit #bridallehenga #bridallook #lockdownwedding #singer #diamonddachalla #weddingfun #couplegoals #couple #bridalmehendi #justmarried #bridallehenga #lehenga #weddinglehenga #bridalmakeup #celebritywedding #justmarried