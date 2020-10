Neha Kakkar and Rohanpreet Singh wear wedding outfits designed by Falguni Shane Peacock– बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कड़ लाल जोड़े में दुल्हन बन बहुत खूबसूरत लग रही थीं. वहीं क्रीम कलर के साथ लाल रंग के वर्क वाली शेरवानी में रोहनप्रीत भी स्मार्ट लग रहे थे. नेहा ने रोहन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरूआत कर दी है. Also Read - Monalisa Hot Photo Shoot: मोनालिसा ने पिंक साड़ी में कराया बोल्ड फोटोशूट, Latest तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे 'WOW'

नेहा कक्कड़ पंजाबी रीति-रिवाज के साथ रोहनप्रीत के साथ गुरुद्वारा में शादी की. बता दें, नेहा कक्कड़ ने फैशन डिजाइनर फाल्गुनी शाने पीकॉक इंडिया के डिजाइनर ड्रेस को पहना है. रोहन ने अपनी शादी में गाने भी गाए और डांस भी किया.

नेहा कक्कड़ अब सिंह परिवार की बहु बन चुकी हैं. नेहा और रोहन की शादी में करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे.