Neha Kakkar And Singer Brother Tony To participate In Bigg Boss OTT: ‘बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) की जगह चर्चा हर जगह पर शुरु हो रही है और इस बार इसके होस्ट सलमान खान (Slaman Khan) नहीं बल्कि करण जौहर (Karan Johar) होंगे. ऐसे में फैंस के लिए अच्छी खबर आ रही है कि बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) में काम करने के लिए भाई-बहन (Neha Kakkar) और टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) जोड़ी को एप्रोच किया गया है.Also Read - 'Indian Idol 12' का 15 अगस्त को होगा फिनाले, फैंस को नहीं दिखेगी नेहा कक्कड़ की झलक- Video

‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) को लेकर दिनोंदिन एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है और 8 अगस्त से वूट ऐप पर शुरू होने जा रहे रियलिटी शो को शानदार और जबरदस्त बनाने के लिए मेकर्स पॉप्युलर सिलेब्रिटीज को अप्रोच कर रहे हैं. हाल ही खबर आई कि मेकर्स ने ‘बिग बॉस ओटीटी’ यानी ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के लिए सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) को अप्रोच किया है. Also Read - Neha Kakkar ने नहाने के बाद बाथरूम से ही शेयर कर दी ऐसी Photos, हॉटनेस की हद पार...

View this post on Instagram A post shared by Tony Kakkar (@tonykakkar)



इसके साथ ही वहीं अब खबर है कि नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) और उनके भाई टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) को भी मेकर्स ने ‘बिग बॉस ओटीटी’ का ऑफर दिया है. बता दें कि जहां इस साल टोनी कक्कड़ ने कई हिट गाने रिलीज किए हैं तो वहीं नेहा कक्कड़ के भी कई गाने रिलीज हुए हैं. Also Read - Neha Kakkar से Himesh Reshammiya को इन तस्वीरों में पहचान नहीं पाएंगे, चौथे को देखकर होगी हैरानी