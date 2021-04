Neha Kakkar Doing Push Ups As Singer Trying To Do Weight Loss: बॉलीवुड की फेमस सिंगर और रीमिक्स क्वीन नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) जहां एक तरफ इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) में बतौर जज के तौर पर देखी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कोरोनावायरस महामारी के बीच वर्कआउट पर भी जमकर अपनी पिटनेस पर काम कर रही हैं. नेहा (Neha Kakkar) सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, वह आए दिन फैंस के बीच अपनी खूबसूरत फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. ऐसे में इस बार नेहा (Neha Kakkar) ने अपने वर्कआउट का वाडियो शेयर किया है. Also Read - Sonu Kakkar-Neha Kakkar का थ्रोबैक वीडियो वायरल, जगराते में टोनी भी लगाते थे सुर- Video

नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह वर्कआउट करती हुई नजर आ रही हैं. इसमें नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) अपने कार की मदद से हाफ पुश-अप्स करती हुई नजर आ रही हैं. पुशअप्स के दौरान ही नेहा (Neha Kakkar) शरारती अंदाज में आंख मारती दिख रही हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुशअप्स के बाद नेहा (Neha Kakkar) पार्किंग एरिया में दौड़ लगाती भी नजर आ रही हैं. Also Read - Neha Kakkar का गाना सुनकर अनु मलिक ने खो दिया था आपा, खुद को मारा था थप्पड़, बोले- तेरी आवाज़...VIDEO

नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखते हुए बताया कि वह वजन कम कर रही हैं, जो उनका लॉकडाउन के दौरान बढ़ गया था. उन्होंने कहा कि आइए देखें कि मैं ऐसा किस प्रकार से कर रही हूं. उन्होंने अपने नाम के साथ हैशटैग का भी उपयोग किया.

View this post on Instagram A post shared by Neha Kakkar (Mrs. Singh) (@nehakakkar)



नेहा के इस वीडियो पर फैंस ही नहीं बल्कि उनके पति रोहनप्रीत सिंह ने भी कमेंट किया है. उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, ‘कम ऑन… तुम कर सकती हो. तुम जानती हो न… तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं मेरी क्वीन।’ इसके साथ ही रोहनप्रीत ने कुछ इमोजीस भी शेयर किए हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो नेहा हाल के दिनों में बॉलीवुड के हिट गानों की एक सीरीज का हिस्सा रही हैं, जिसमें आंखें मारे, दिलबर, ओ साकी साकी और गर्मी शामिल हैं. उनका नया म्यूजिक सिंगल वीडियो ‘मजनिया’ है, जिसमें रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला हैं.