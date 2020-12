Neha Kakkar fell in love with Rohanpreet on Nehu Da Vyah she never think to get married with singer- गायिका नेहा कक्कड़ का कहना है कि उन्होंने एक आशावादी दिमाग के साथ अपना नवीनतम गीत ‘नेहू दा व्याह’ लिखा. उन्होंने इस बात की कभी कल्पना नहीं की कि गीत उनके जीवन में सच शामिल हो जाएगा. ‘नेहू दा व्याह’ में दिखाई दे रहे गायक रोहनप्रीत से नेहा ने शादी कर ली. गाने के रीलीज होने के बाद से इस गीत पर 400,000 से अधिक रील बन गया है. Also Read - अरविंद अकेला की खुल गई किस्मत, इतनी हिरोइनों का हुआ ऑडिशन, आखिर कौन होगी ‘कल्लू की दुल्हनिया’?

उन्होंने कहा, "लॉकडाउन के दौरान एक दिन, मैं बेकार बैठी थी और मैंने सोचा कि मुझे एक गाना बनाने की कोशिश करनी चाहिए. मेरे भाई और बहन में पहले से ही यह प्रतिभा है और मैं 'नेहु दा व्याह' बनाने में कामयाब रही. गाने के बोल कुछ इस तरह के हैं कि मुझे कुछ चाहिए था. मेरे लिए कोई ऐसा करे."

उन्होंने आगे कहा, “मैंने इसे बहुत आशावादी तरीके से लिखा था और मुझे नहीं पता था कि यह वास्तव में मेरे जीवन में शामिल हो जाएगा. मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वीडियो में जो है वो आगे चलकर मेरे पति बनेंगे.”