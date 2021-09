Neha Kakkar Trolled: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) अक्सर किसी न किसी वजह से खबरों में रहती हैं. अपनी मधुर आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज करने वाली नेहा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. नेहा इन दिनों अपने गाने ‘कांटा लगा’ की वजह से लाइमलाइट में हैं मगर इसी बीच सोशल मीडिया पर नेहा कक्कड़ की ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसे देखकर सब हैरान हो गए हैं.Also Read - राज कुंद्रा की बढ़ी मुसीबतें, तो माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने पहुंचीं शिल्पा शेट्टी- Video Viral

दरअसल नेहा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो अतरंगी अवतार में नज़र आ रही हैं. इन फोटो में नेहा ने पिंक क्रॉप टॉप और ग्रीन शॉर्ट पहना हुआ है. साथ ही उन्होंने बालों को गोल्डन लुक दिया है. नेहा को अपने इस स्टाइल की वजह से ट्रोल भी होना पड़ रहा है. लोग इन तस्वीरों पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

Also Read - Bhagyashree ने 52 की उम्र में पहनी बिकिनी, कातिल है अदा... हुस्न है जैसे क़यामत

एक यूजर ने नेहा के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा 'नेहा ये क्या कर लिया', तो किसी ने लिखा है 'Didi this dress don't suits u. Looks like a chapri'. अपने गानों से लोगों की पसंदीदा बनी नेहा कक्क्ड़ के अंदाज़ का कुछ लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं. साथ ही उनके कुछ फैन्स उनकी तारीफ भी कर रहे हैं.

बता दें कि नेहा के करियर की शुरुआत रियलिटी शो के माध्यम से हुई थी. नेहा के द्वारा सबसे पहला गाना 2009 में मेहरबानी में ‘हाय रामा’ गाया गया था जो की प्रदर्शित नहीं हुई थी.