Neha Kakkar Singing With Brother Tony Kakkar And Sonu Kakkar See The Throwback Video: नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) और उनके भाई टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) इन दिनों बॉलीवुड में धूम मचा रहे हैं और सभी जानते हैं कि इन दोनों भाई-बहन ने कितान स्ट्रगल किया है. सिंगर बनने से पहले नेहा माता के जगराते में भी गाया करती थीं. वो भी अपनी बहन सोनू कक्कड़ (Sonu Kakkar) के साथ ये तो सभी को पता है. लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके भाई टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) नजर आ रहे हैं और वो इस दौरान अपनी बहनों का साथ दे रहे हैं.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों बहनें सोनू कक्कड़ (Sonu Kakkar) और नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) दोनों एक जगराते में गा रहे हैं. हाल ही में नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) का एक थ्रोबैक वीडियो(Neha Kakkar Throwback Video) वायरल हो रहा है जिसमें वो एक जागरण में गाती नज़र आ रही हैं और इस दौरान उनका भाई टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) अपनी बहनों के साथ नजर आ रहे हैं. हालांकि वो इस दौरान उनके पीछे खड़े नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो में सोनू (Sonu Kakkar) और नेहा (Neha Kakkar) ‘ऐसा वर दो कांगड़े वाली’ गा रही हैं, इसमें टोनी भी गातें हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और फैंस दोनों की इस कहानी को खुब सराह रहे हैं.

आपको बता दें कि नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) महज़ 4 साल की होंगी जब उन्होंने अपने भाई टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) और बहन सोनू (Sonu Kakkar) के साथ गाना शुरु किया था. शुरुआत में घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए परिवार जगराते में गाया करता था.