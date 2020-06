नई दिल्ली: सुशांत सिंह के सुसाइड ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है. इस हादसे के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज़्म पर बहस भी तेज़ हो गई है. लोग सोशल मीडिया पर लगातार स्टार किड्स को ट्रोल कर रहे हैं. बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे और प्रोडक्शन हाउस को टॉरगेट कर उनकी जमकर आलोचना की जा रही है. इन सब चीज़ो से तंग आकर अब गायिका नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar took break from social media) ने भी सोशल मीडिया से दूर होने का एलान किया है. Also Read - नेहा और टोनी कक्कड़ एक साथ ला रहे हैं नया गाना, जानें कब और कहां होगी रिलीज

जी हां, नेहा ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, "मैं सोने जा रही हूं. मुझे निंद से तभी उठाना जब यह एक बेहतर दुनिया बन जाए. जहां आजादी, प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, फन, अच्छे लोग हों. ना कि नेपोटिज्म, जजमेंट्स, बॉसी लोग, हिटलर्स, हत्यारे, सुसाइड, बुरे लोग हों.' नेहा ने आगे ये भी कहा कि 'मेरी चिंता मत कीजिए. मैं बिल्कुल ठीक हूं. मैं मर नहीं रही हूं, बस कुछ दिनों के लिए आप सभी से दूर जा रही हूं.

बता दें कि इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा (sonakshi sinha), सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा (aayush sharma), साकिब सलीम और जहीर इकबाल जैसे और भी कई सितारों ने भी इसी वजह से ट्विटर को अलविदा कह दिया था. नेहा के इस खुलासे ने सबको यक़ीनन चौंका दिया है. हालांकि इन सभी सेलेब्स ने यही कहकर ख़ुद को सोशल मीडिया से दूर किया है कि यहां फिल्हाल बहुत नेगेटिविटी है.