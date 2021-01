Neha Malik look gorgeous in latest Bikini Pics see stunning hot pics in swimwear- मॉडल एक्ट्रेस नेहा मलिक ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी बिकिनी तस्वीरें शेयर की हैं. चितकबरे प्रिंट ड्रेस पहने नेहा काफी हॉट लग रही हैं. बता दें, नेहा को लोगों ने पहली बार मनिंदर बुट्टर के सखिया SAKHIYAAN में नोटिस किया था. Also Read - रजित कपूर की 'गोल्डफिश' बनेंगी नीना गुप्ता, क्योंकि बात जहां से शुरु होती है वहीं...

इस गाने में नेहा Neha Malik Hot Pictures शॉर्ट ड्रेस में और हल्के मेकअप के साथ बेहद क्लासी दिख रही थीं. इस गाने के बाद नेहा के पास काफी काम आने लगे थे. इस गाने के बाद नेहा ने कई पंजाबी गानों में काम किया. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली नेहा अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. Also Read - विख्यात सिनेमैटोग्राफर नगाता 'धाकड़' टीम में शामिल, कंगना ने खुशी के मारे ट्वीट कर कहा...

बता दें, नेहा को लोगों ने पहली बार मनिंदर बुट्टर के सखिया SAKHIYAAN में नोटिस किया था. इस गाने में नेहा Neha Malik Hot Pictures शॉर्ट ड्रेस में और हल्के मेकअप के साथ बेहद क्लासी दिख रही थीं. Also Read - First Look: खेसारीलाल की फिल्म 'दुल्हिन वही जो पिया मन भाये' का फर्स्ट लुक रिलीज़, जल्द आएगा ट्रेलर

इसी गाने के बाद नेहा के पास काफी काम आने लगे थे. इस गाने के बाद नेहा ने कई पंजाबी गानों में काम किया. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली नेहा अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

क्लासिकल इंडियन ड्रेस हो या फिर वेस्टर्न नेहा दोनों में ही बेहद खास दिखती हैं. कई सारे फोटोशूट की वीडियोज और तस्वीरों को नेहा ने शेयर किया हुआ है.