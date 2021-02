Neha Malik shares Sizzling Pics in open White Shirt and Denim Shorts- पंजाबी गानों की सुपर मॉडल अपनी तस्वीरों से सुर्खियों में बनी रहती हैं. स्विमवियर. बिकिनी फोटोज़ के बाद नेहा मलिक ने हाल ही में व्हाइट ओपन शर्ट अपनी सिजलिंग तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उन्होंने डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए हैं. Also Read - Deep Neck Black Dress में Priyanka Chopra का कहर, Bikini Pics को छोड़ा पीछे

एक्ट्रेस ने शर्ट के ऊपर के कई बटन खोल रखे हैं जिससे उनकी कमीज कंधे तक फिसल कर आ गई है. खुले बालों में उनका ये अंदाज देखने वाला है. नेहा ने व्हाइट कलर की मैचिंग नेल पॉलिश भी लगा रखी है. आंखों में काजल और गुलाबी लिपस्टिक उन्हें और खूबसूरत बना रही है.

बता दें, नेहा को लोगों ने पहली बार मनिंदर बुट्टर के सखिया SAKHIYAAN में नोटिस किया था.इसी गाने के बाद नेहा के पास काफी काम आने लगे थे. इस गाने के बाद नेहा ने कई पंजाबी गानों में काम किया.