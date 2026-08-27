Nepal Flood: नेपाल बाढ़ में देवदूत बने सोनू सूद, इमोशनल पोस्ट शेयर कर लिखा 'हम आ रहे हैं... आप अकेले नहीं हैं'!

Nepal Flood Sonu Sood Offer For Help: कोरोना काल से लेकर अब तक, जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा या संकट आया है, सोनू सूद सबसे पहले आगे खड़े नजर आए हैं.

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Nepal Flood Sonu Sood Offer For Help: बुधवार, 26 अगस्त की सुबह नेपाल-चीन सीमा से सटे इलाकों के लिए एक डरावना सवेरा लेकर आई. पहाड़ियों पर अचानक आई भीषण बाढ़ और मलबे के बहाव ने सीमावर्ती बस्तियों को पल भर में तहस-नहस कर दिया. कई घर पानी में बह गए और रास्ते पूरी तरह ठप हो चुके हैं. इस मानवीय त्रासदी के बीच बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मदद की गुहार के लिए सरहदें मायने नहीं रखतीं.

‘आप अकेले नहीं हैं, हम पहुंच रहे हैं’

तबाही की खबर सामने आते ही सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाल के लोगों के नाम एक भावुक संदेश जारी किया उन्होंने लिखा “नेपाल, आप इस मुश्किल घड़ी में बिल्कुल अकेले नहीं हैं. हमारी टीम राहत और मदद के साथ आप तक पहुंच रही है… हम आ रहे हैं”. सोनू सूद का यह छोटा-सा संदेश नेपाल के प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के लिए उम्मीद की बड़ी किरण बनकर उभरा है. सोशल मीडिया पर लोग सोनू सूद की इस दरियादिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Nepal, you are not alone.

We are coming with food, shelter and the strength to help you rebuild. ❤️ — sonu sood (@SonuSood) August 26, 2026



ज़मीनी हालात गंभीर, राहत सामग्री की किल्लत

सीमावर्ती इलाकों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से कई कनेक्टिविटी पुल बह गए हैं, जिससे दूरदराज के गांवों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है. मौसम खराब होने के कारण सरकारी बचाव टीमों को भी मौके तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ रही है. इस वक्त बाढ़ पीड़ितों को सबसे ज्यादा जरूरत पीने के साफ पानी, सूखे राशन, फर्स्ट-एड किट और अस्थाई शेल्टर (टेंट) की है.

एक्शन मोड में ‘सूद चैरिटी फाउंडेशन’

खबरों के मुताबिक, सोनू सूद की टीम (सूद चैरिटी फाउंडेशन) ने नेपाल के स्थानीय वालंटियर्स और जमीनी संगठनों के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया है. प्राथमिक स्तर पर सबसे प्रभावित इलाकों तक तुरंत जरूरी राशन और मेडिकल सपोर्ट पहुंचाने की योजना तैयार की जा रही है. कोरोना काल से लेकर अब तक, जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा या संकट आया है, सोनू सूद सबसे पहले आगे खड़े नजर आए हैं। नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी के बीच उनका यह कदम दोनों देशों के बीच इंसानियत के रिश्ते को और मजबूत करता है.

भारत सरकार ने भेजी राहत सामग्री

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए भारत ने 10 टन आपदा राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां रवाना कर दी है. नेपाल की इस कठिन चुनौती के समय भारत मजबूती से नेपाल के साथ है.