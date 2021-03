Sooryavanshi: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) की सुपरहिट जोड़ी फिल्म ‘सूर्यवंशी’ (Sooryavanshi) में एक साथ धूम मचाने के लिए तैयार है. जी हां, रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की फिल्म ‘सूर्यवंशी’ के सारे राइट्स नेटफ्लिक्स (Netflix) ने खरीद लिए हैं. नेटफ्लिक्स ने 200 करोड़ से ज्यादा के भुगतान पर इस फिल्म के Streaming Rights अपने नाम किए हैं. फिल्म 30 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. इसके बाद 28 मई तक फिल्म OTT प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हो जाएगी. Also Read - Bahubali: Before The Beginning को रिलीज़ करने से NetFlix का इनकार, क्या है वजह?

बता दें कि इस फिल्म को खरीदने के लिए इससे पहले 175 करोड़ की डील ऑफर की गई थी, लेकिन किसी वजह से यहां बात बन नहीं पाई थी. एक कारण यह भी है कि फिल्म को 200 करोड़ के पार का डील ऑफर हुआ है. हालांकि इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. जानकारी के मुताबिक फिल्म को 13 महीने की देरी के बाद बड़े पर्दे पर लाया जा रहा है.

लंबे अर्से के बाद बॉलीवुड में धूम मचा चुकी अक्षय और कट्रीना की यह बेहतरीन जोड़ी एक बार फिर से साथ नजर आने वाली है. दोनों कलाकारों ने हमको दिवाना कर गए (Humko Deewana Kar Gaye), वेलकम (Welcome), नमस्ते लंदन (Namastay London), सिंह इज किंग (Singh Is King) जैसी अनेक सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है. 9 साल बाद अक्षय और कैट फिर से साथ काम करने वाले है. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है.

बात नेटफ्लिक्स की करें तो 2021 में नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों के लिए धमाकेदार फिल्मों का इंतजाम किया है. इस साल नेटफ्लिक्स पर कई फिल्में रिलीज होने जा रही है. रिलीज होने वाली फिल्मों में पेंटहाउस (Penthouse), पगलैट (Pagglait), सरदार का ग्रैंडसन (Sardar Ka Grandson), मीनाक्षी सुंदरेश्वर (meenakshi sundareshwar), जादूगर (Jaadugar), हसीन दिलरूबा (Haseen Dilruba), धमाका (Dhamaka), बुलबुल तरंग (BulBul Tarang) और अजीब दास्तान्स (Ajeeb Daastaans) प्रमुख हैं.