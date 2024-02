Indrani Mukerjea की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर लगी रोक, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

Netflix Docuseries On Indrani Mukerjea Story: ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ’ (The Indrani Mukerjea Story: Buried Truth) का ट्रेलर 12 फरवरी को सामने आया था और तभी से इसे लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं. आपको बता दें ये कहानी है उस महिला की जिसके उपर अपनी ही बेटी के कत्ल के इल्जाम लगे हुए हैं. ऐसे में अब इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) अपनी वेब सीरीज के जरिए अपनी कहानी लोगों को बताने वाली थी. ये वेब सीरीज ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ’ आपको इसकी तह तक लेकर जाती है. हालांकि इसके पहले आप इसे देख पाते अब इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इतना ही नहीं अब इसके टेलीकास्ट पर भी बैन लग गया है औऱ मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, आइए जानते हैं क्या है मामला.

नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ ‘द इंद्राणी मुखर्जी’ लेकर आ रही थी, जिसके ट्रेलर ने जमकर हल्ला मचाया था. ऐसे में अब जब इसके पर्दे पर रिलीज करने की बारी आई तो इसके पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स को बेहद तगड़ा झटका दिया है. बता दें वेब सीरीज़ ‘द इंद्राणी मुखर्जी’ 23 फरवीर को आने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसपर कोर्ट ने रोक लगा दी है और अदालत के आदेश के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है.

वेब सीरीज़ ‘द इंद्राणी मुखर्जी’ को लेकर CBI ने आपत्ति जताई थी और अब इसकी सुनवाई 29 गुरुवार को होगी सीबीआई का कहना था कि यह सीरीज़ इंद्राणी मुखर्जी मामले की जांच और नतीजों को प्रभावित कर सकती है, साथ ही लोगों की धारणा को भी दिशा दे सकती है. सीबीआई की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीरीज की रिलीज रोकने का आदेश दिया है.

Bombay HC has asked Netflix to stop screening of the web series on Indrani Mukerjea. The series was scheduled to be released tomorrow and the court has asked it to be stopped, the next hearing will be on Thursday (Feb 29)…Netflix has been asked to arrange a special screening…

— ANI (@ANI) February 22, 2024