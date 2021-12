Netflix out the list of most viewed movies 2021: साल 2021 बस अब कल खत्म होने ही वाला है और ये साल भी कोरोना की मार से परेशान रहा है और अभी एक बार फिर से खतरा बढ़ रहा है और साथ ही कई सारी फिल्मों जो पर्दे पर आने के लिए तैयार थी फिर से एक कदम पिछे ले रही है. दरअसल साल 2021 में ओटीटी पर कई सारी बड़ी प्रोजेक्ट और छोटी बजट वाली फिल्में आई जिन्होंने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया है. ऐसे में ओटीटी का सबेस बड़े प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर कई सार फिल्में आई जिन्होंने जमकर झंडे गाड़े हैं. नेटफ्लिक्स (Netflix) पर इस साल कई बड़ी भारतीय फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने जमकर व्यूअरशिप बटोरी. इन फिल्मों की लिस्ट नेटफ्लिक्स (Netflix) की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार बॉलीवुड की एक्ट्रस ने साल 2021 में बड़े-बड़े हीरोज को धूल चटाई है और जमकर व्यूअरशिप पाई है. ऐसे में नेटफ्लिक्स (Netflix) के द्वारा जारी की गई व्यूअरशिप के अनुसार तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की ‘हसीन दिलरुबा’ (Haseena Dilruba) के सामने बाकी सभी फिल्में फीकी पड़ गईं. तो आइए जानते हैं कि किस फिल्म ने इस बार किया दर्शकों के दिलों पर राज.Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट की जिंदगी में वपास लौटेगा सदानंद, सई छोड़ेगी साथ

ये रही सबसे अधिक देखे जानें वाली बॉलीवुड की फिल्में

हसीन दिलरुबा: 24.5 मिलियन व्यूज

सूर्यवंशी: 22.2 मिलियन व्यूज

मिमी: 21.7 मिलियन व्यूज

धमाका: 11.3 मिलियन व्यूज

मीनाक्षी सुंदरेश्वर: 9.1 मिलियन व्यूज

थलाइवी: 5.2 मिलियन व्यूज

हसीन दिलरुबा ने रिलीज होने पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई रिकॉर्ड तोड़े. और अब, फिल्म ने अपने क्रेडिट के लिए एक और प्रशंसा प्राप्त की है. नए सर्वेक्षण के अनुसार, विनील मैथ्यू की फिल्म नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी है. हसीन दिलरुबा फिल्म की सफलता को साझा करते हुए फ़िल्म की स्टार कास्ट, तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी, हर्षवर्धन राणे, लेखक कनिका ढिल्लों, फिल्म निर्माता विनील मैथ्यू और आनंद एल राय ने उसी के बारे में स्टोरी पोस्ट की. हसीन दिलरुबा को 24.63 मिलियन व्यूज जुलाई से दिसंबर के बीच मिले हैं.