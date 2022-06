Squid Game Reality TV Show: नेटफ्लिक्स (Netflix) रियलिटी शो ‘स्क्विड गेम (Squid Game) लोगों को खुब पसंद आया था और दुनियाभर में इसके फैंस इसके दूसरे सीजन का इंताजर कर रहे थे. कोरियन थ्रिलर शो ‘स्क्विड गेम’ को लेकर फैंस के काफी क्रेज देखा गया था. एक वक्त ऐसा भी था जब जगह-जगह बस ‘स्क्विड गेम’ के ही चर्चे थे, ऐसे में ‘स्क्विड गेम’ नए सीजन के साथ एक बार फिर से हाजिर होने की तैयारी कर रहा है. स खबर के सामने आते ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. इस बात की जानकारी खुद ‘स्क्विड गेम’ के डायरेक्टर ने दी है. हीं अब नेटफ्लिक्स स्क्विड गेम जैसा रियलिटी शो ‘स्क्विड गेमः द चैलेंज’ (Squid Game: The Challenge) का उनाउंसमेंट किया है.Also Read - She बनकर और बोल्ड हुईं आश्रम की पम्मी पहलवान, हर रात सज-संवरकर निकलती और कोई आदमी दिखने पर..

नेफ्लिक्स ने अपनी अनाउंसमेंट में कहा, "इसमें हिस्सा लेने वाले प्लेयर को ऑरिजनल शो से इंस्पायर्ड गेम में हिस्सा लेगें. इसमें कई और गेम भी जोड़े जाएंगे. पार्टिसिपेट जब एलिमिनेट होंगे तो उनकी स्ट्रेटजी, अलायंस और कैरेक्टर का भी टेस्ट होगा." मेकर्स ने बताया कि इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए पार्टिसिपेट की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए.

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC

— Netflix (@netflix) June 14, 2022