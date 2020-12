भारत में 5 और 6 दिसंबर को नेटफ्लिक्स (Netflix) ने स्ट्रीमफेस्ट किया था, जिसमें कोई भी नेटफिलक्स को दोनों दिन फ्री में चला सकता था. बता दें कि दुनियाभर में नेटफिलक्स का बहुत नाम है और अब बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में भी यहां पर रीलिज की जा रही है. ऐसे में भारत में अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए नेटफिलक्स ने ये कदम उठाया था. फ्री में सेवा देने का मतलब था कि लोग इससे जुड़ सकें और साथ ही अपनी पसंद की वेब सीरीज को मुफ्ते में देख सकें. Also Read - Netflix StreamFest in india: इस वीकेंड फ्री में देखें Netflix, जानें कैसे मिलेगा यह ऑफर

भारत में 5 और 6 दिसंबर को नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमफेस्ट का आयोजन किया है. इस दौरान नेटफ्लिक्स जिनके पास नहीं है उन्होंने इसका लुफ्त मु्फ्त में उठाया था. हालांकि दो दिनों के बाद ये सुविधा खत्म हो जाएगा. लेकिन आफ परेशान ना हो अगर आप सुविधा को आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बस ये काम करना होगा. Also Read - Netflix Free Weekend: अब फ्री में देखें Netflix, जानें कैसे उठाएं फायदा

दरअसल दर्शकों का प्यार पाकर नेटफिलक्स खुश है और इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कहा है कि अगर आप बाद में भी इस सेवा का आनदं लेना चाहते हैं तो इसके लिए नेटफ्लिक्स ने ट्वीट किया, ”स्ट्रीमफेस्ट को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलने के कारण यूजर्स को StreamFest is at capacity का मैसेज दिखाई दे रहा है. अगर आपको ऐसा मैसेज दिखाई दे रहा है तो Netflix.com/StreamFest पर आप हमें अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर दें. हम आपको इसी सप्ताह बता देंगे कि कब आप 2 दिन फ्री में नेटफ्लिक्स का आनंद उठा सकेंगे.” Also Read - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे ऑनलाइन न्‍यूज पोर्टल और ओटीटी प्लेटफॉर्म

Due to the overwhelming response to StreamFest, you might be seeing the message “StreamFest is at capacity”.

You could give us your email ID or phone number at https://t.co/pcAEKoyThA and we’ll let you know within the week when you can get your two days of free Netflix.

— Netflix India (@NetflixIndia) December 5, 2020