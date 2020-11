नेटफ्लिक्स पर करण जौहर के बैनर तले बना शो The Fabulous Lives of Bollywood Wives ऑनएकयर हो चुका है. ये शो बॉलीवुड की चार पत्नियों की कहानी है और उनकी असल जिंदगी को पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है. ये चार पत्नियां है संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर,सोहेल खान की पत्नी सीमा खान,समीर सोनी की पत्नी नीलम कोठारी और चंकी पांडे की पत्नी भावना पाड़े. Also Read - What to Watch: ओटीटी पर डॉक्यूमेंट्री-ड्रामा को मिल रहा अच्छा रिस्पांस, ये सीरीज है कतार में

महीप कपूर, भावना पांडे, सीमा खान और नीलम कोठारी की दोस्ती करीब 25 बरस पुरानी है. दोस्ती के इस रंग को अलग-अलग तरीके से दिखाया गया है. इस शो में उनकी जिंदगी के हर पहलू को दिखाया गया है जैसे कि जब उनके पतियों का फिल्मों फ्लॉप हो रही हैं, उनके बच्चों की लाइफस्टाइल, उनका खुद का करियर आदि. करन की कंपनी धर्मेटिक एंटरटेनमेंट ने वेबसीरीज बनाई है. Also Read - मधुर भंडारकर ने करण जौहर पर लगाया ये गंभीर आरोप, इस वजह से छिड़ी जंग

यहां महीप कपूर, नीलम कोठारी, भावना पांडे और सीमा खान बताने की कोशिश करती हैं कि उनकी जिंदगी आम महिलाओं की तरह है, जो परिवार-बच्चों के लिए चिंतित रहती हैं. शुरू से अंत तक अलग-अलग कड़ियों में आपको अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर, मलाइक अरोड़ा से लेकर शाहरुख खान तक मेहमान पात्र जैसे नजर आते हैं. ऐसे में चलिए देखते हैं आखिर ट्विटर इस शो को कितने नंबर दे रहा है और लोगों का कैसा लग रहा है ये शो.

Can’t believe we binged the entire series without getting up. ‘Feel-good cringe’ is a new favourite genre & #FabulousLivesofBollywoodWives on@NetflixIndia does it really really well😁 pic.twitter.com/GhdXYJbEC4 — Raunaq Mangottil (@RaunaqMangottil) November 28, 2020

Saw only d trailer of this not so #FabulousLivesofBollywoodWives dont knw hw ppl had d guts& patience to watch it in full,clicked DISLIKE clearly whn bollywood Husbands r k!ssing&fuck! their young actress thier dumb wives r getting drunk&la!d outside.Karan J0har was missing in it pic.twitter.com/4tNVsjUTxL — Vandy😊Being Indian 🇮🇳 (@im_vandy) November 28, 2020

This really a interesting show ….. shiwing the fabulous lives of these star wives👍👍 #FabulousLivesofBollywoodWives pic.twitter.com/ori97OeH5M — Ashokmundota (@ashokmundota) November 28, 2020

So Ananya Pandey thought her name was f#*k in her childhood because everyone used to say f#*k all the time! 😆 #FabulousLivesofBollywoodWives — Shalaka Parate (@shalaka_parate) November 28, 2020