मुंबई: कॉमेडियन और यूट्यूब स्टार भुवन बाम की एक पुरानी तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वह अपनी क्रश व बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट की तरह नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर इस तस्वीर पर बात करने से खुद को नहीं रोक सकें. जुलाई में ली गई इस तस्वीर में बाम आंखें बंद कर मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कुराने की अदा बिल्कुल आलिया भट्ट जैसी है.

भुवन बाम ने रविवार को अपनी यह तस्वीर ट्विटर पर साझा की. हालांकि यही तस्वीर उन्होंने जुलाई में इंस्टाग्राम पर भी साझा की थी. तस्वीर के कैप्शन में भुवन बाम ने लिखा है, “आलिया, कृपया मेरे साथ कॉफी डेट पर चलो, क्योंकि मैं अपनी क्रश की तरह दिखने लगा हूं.”

.⁦@aliaa08⁩ Please let’s go for a coffee date because I’ve started looking like my crush! pic.twitter.com/DFBDrEZM0v

— Bhuvan Bam (@Bhuvan_Bam) November 24, 2019