Indian Idol 12 Netizens Declare Pawandeep Rajan Winner For This Season: इंडियन आइल 12 (Indian Idol 12) लगातार अपने शानदार सिंगरों की वजह से चर्चा में बना हुआ है. ऐसे में इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के कंटेस्टेंट पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) लगातार अपने शानदार गाने की वजह से चर्चे बटोर रहे हैं और हर कोई उनकी आवाज का दिवाना हुआ जा रहा है. बता दें कि पवनदीप (Pawandeep Rajan) उत्तराखंड के चंपावत जिले से हैं और इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के जरिए वे लोगों के दिलों के राजा बन चुके हैं.

इंडियन आइल 12 (Indian Idol 12) के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में से एक पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) इस सीजन के सबसे टेलेंटेड कंटेस्टेंट हैं. पवनदीप (Pawandeep Rajan) सीजन के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट हैं और वो लगातार अपनी आवाज से सबका दिल जीत रहे हैं तो ऐसे में जाहिर है कि वो फाइनल तक की राह तक तो जरुर जाएंगे. सीजन में मोहम्मद दानिश (Mohammed Danish) भी अपनी आवाज से हर किसी को दीवाना बना चुके हैं. साथ ही फीमेल कंटेस्टेंट ने इस सीजन में अपनी छाप छोड़ी है तो वो शनमुख प्रिया (Shanmukha Priya) हैं. वहीं अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) की मखमली आवाज के कई लोग दीवाने हैं

ऐसे में जब इंडियन आइल 12 (Indian Idol 12) के कंटेस्टेंट्स को लेकर India.com vs ने ट्वीटर पर एक पोल करवाया जिसमें विजेता को चुनना थआ तो उसमें पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) विजेता के तौर पर सामने आए. बात दें कि पवनदीप Pawandeep Rajan) को सबसे अधिक 63.6 प्रतिशत वोट मिले हैं वही शनमुख प्रिया (Shanmukha Priya) को 27.3 प्रतिशत और आशीष कुलकर्णी (Ashish Kulkarni) को महज 9.1 प्रतिशत वोट मिले हैं.

पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) की खूबसूरत आवाज अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal ) के साथ रिश्ते को लेकर खासी सुर्खियां बटोर रहे हैं. पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) सोशल मीडिया पर भी खुब मशहूर हैं क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी उनके फैंस में से एक हैं.