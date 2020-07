मुंबई: कानपुर के गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर आने के बाद से फिल्मकार रोहित शेट्टी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं. शुक्रवार की सुबह तेज बारिश होने के चलते विकास दुबे को ले जा रही कार के पलटने के बाद शुरू हुई मुठभेड़ की प्रक्रिया में पुलिस ने विकास दुबे को मार गिराया और इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर रोहित शेट्टी का नाम ट्रेंड करने लगा. Also Read - बड़े पर्दे पर गैंगस्टर विकास दुबे का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं मनोज बाजपेयी! कही ये बात

रोहित शेट्टी बॉलीवुड के एक ऐसे निर्देशक हैं, जो एक्शन फिल्मों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं. रोहित की फिल्मों में उड़ती हुई कारें, उनका पलटना, विस्फोट हो जाना ये सब बहुत आम है. ‘गोलमाल’ फ्रेंचाइजी, ‘सिंघम’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘दिलवाले’ और ‘सिंबा’ में इस तरह के सीन देखे जा सकते हैं. ऐसे में विकास दुबे की कार पलटने के वाकये को यूजर्स रोहित शेट्टी की फिल्म की स्क्रिप्ट से जोड़कर देख रहे हैं.

When Rohit Shetty heard that Vikas Dubey had an encounter and jeep is overturned on road ……#FakeEncounter

Rohit shetty be like 👇👇

😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/nCWLCNb0VM

— Mäñvî (@InsaManvi) July 10, 2020