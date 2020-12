Netizens trend #SherSidharthShukla on Twitter after goons attack-अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अभिनेता अकेले लगभग 13 लोगों से अकेले बहस करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ट्विटर पर उनके फैंस ने हैशटैग ‘शेर सिद्धार्थ शुक्ला’ चलाया, जो ट्रेंड करना लगा. पिछले सप्ताह अभिनेता का जन्मदिन था. जन्मदिन की शाम सिद्धार्थ शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह सड़क के बीचो-बीच कुछ लोगों से बहस करते नजर आए थे. वीडियो में एक शख्स सिद्धार्थ शुक्ला पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगा रहा था. वहीं सिद्धार्थ शुक्ला खुद को सही साबित करते हुए दिखाई दिए थे. Also Read - 'आदिपुरूष' विवाद: रावण की महिमा मंडन के लिए सैफ अली खान पर मुकदमा दर्ज, कहा था....

उस समय सिद्धार्थ ने दावा किया था कि चाकुओं से लैस बदमाशों ने उन्हें धमकी दी थी.

सिद्धार्थ का दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सिद्धार्थ लगभग 13 बदमाशों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में अकेले ही अभिनेता सभी बदमाशों से बहस करते दिखाई दे रहे हैं.

#HappyBirthdaySidharthShukla Yesrerday Birthday Night #SidharthShukla Drank alcohol

was Driving and Beat up Poor citizen Link Here Full Video👇👇https://t.co/NW9ribPpLx pic.twitter.com/iAP4Q5wdTr — The Khabri (@TheRealKhabri) December 12, 2020

इस नए वीडियो को देखते ही अभिनेता के फैंस ने उनका समर्थन करने के लिए ट्विटर पर हैशटैग शेर सिद्धार्थ शुक्ला ट्रेंड कराना शुरू कर दिया.

एक यूजर ने लिखा, “वे 20 सेकेंड का वीडियो देखकर जज करते हैं, वे उन्हें ड्रंक करार देते हैं. यह आदमी अकेले 13-14 लोगों से लड़ा. हिम्मत चाहिए, शेर है वो, वो अकेला ही काफी है इन जैसे चूजों के लिए.. अगली बार बदनाम करने से पहले सोच लेना. कर्मा देख रहा है.”

एक अन्य यूजर ने लिखा, “लो भाई, शेर सिद्धार्थ शुक्ला 15 लोगों के सामने अकेले शेर बनकर खड़ा है.”