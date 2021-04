Nia Sharma and Ravi Dubey set temperatures soaring with their sizzling dance performance: ‘जमाई राजा 2.0’ की जोड़ी निया (Nia Sharma) और रवि दुबे (Ravi Dubey) दोनों ही सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहते हैं और अपने वीडियो और फोटो शेयर करते रहते हैं. ऐसे में हाल ही में टीवी की नागिन निया (Nia Sharma) ने अपने को-स्टार और साथ ही अच्छे दोस्त रवि (Ravi Dubey) के साथ एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - इस सिंगर के कहने पर Kapil Sharma ने सोशल मीडिया पर बेटे के नाम का किया खुलासा, जानिए क्या है इसका मतलब

निया शर्मा (Nia Sharma) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में रवि (Ravi Dubey) और निया (Nia Sharma) जबरदस्त डांस कर रहे है. उन दोनों के डांस मूव्स कमाल के है. निया (Nia Sharma) ने रवि दुबे (Ravi Dubey) को टैग भी किया है और अपने कैप्शन के ज़रिये रवि (Ravi Dubey) के स्पोर्टिंग ऐटिटूड की सरहाना की है. इस वीडियो पर एक्टर की पत्नी सरगुन ने भी कमेंट किया है जो तेज सी वायरल हो रहा है.

निया (Nia Sharma) और रवि (Ravi Dubey) डांस करते दिख रहे हैं. वीडियो पर सरगुन (Sargun Mehta) ने लिखा है, 200 टेक करवाए होंगे इसके. रवि दुबे (Ravi Dubey) ने भी इस पर कॉमेंट किया है, कल पता चला एक रील के लिए कितना पसीना बहना पड़ता है.

बता दें कि निया शर्मा और रवि दुबे सीरियल ‘जमाई राजा’ में साथ काम कर चुके हैं वहीं हाल ही में ‘जमाई राजा 2.0’ में भी दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी. रवि की वाइफ सरगुन भी निया की अच्छी दोस्त हैं और सोशल मीडिया के जरिए ये सब अक्सर एक दूसरे पर कमेंट करते रहती हैं.