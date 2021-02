Nia Sharma Bikini Photos Viral fans says aag lga di see her hot pics and glamours pics- टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा का इंस्टाग्राम हॉट तस्वीरों से भरा हुआ है. यूं तो हर ड्रेस और पोज़ में निया खूबसूरत लगती हैं लेकिन बिकिनी में उनकी अदाएं देखने वाली होती हैं. Also Read - Harbhajan Singh सिंह की Biopic बनेगी तो पर्दे पर कौन निभाएगा उनकी भूमका? जानें 'टर्बनेटर' का जवाब...

निया ने सोशल मीडिया पर ब्लैक बिकिनी में कई तस्वीरें शेयर की हैं जिसपर लोगों की जमकर कमेंट आ रहे हैं. एक यूजर ने ने कहा कि थोड़ी तो शर्म कर ली होती. वहीं एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा- आग लगा दी. निया बीच पर बिंदास वॉक करती हुईं नज़र आ रही हैं.

Also Read - Rihanna की Topless तस्वीर पर भगवान गणेश का पेंडेंट देखकर भड़के राम कदम बोले- जानबूझ कर नग्न अवस्था में...

निया ने धारावाहिक ‘काली’ के साथ टीवी जगत में कदम रखा था, मगर ‘एक हजारों में मेरी बहना है’ से वह पहचान बनाने में कामयाब हुईं. उन्हें थ्रिलर शो ‘नागिन’ के चौथे सीजन में भी देखा गया.