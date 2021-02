Nia Sharma Bold Video Viral in white deep thin srip blouse fans says superhot see her sultry pics- टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक हॉट वीडियो शेयर किया है जिसमें वो व्हाइट कलर के डीप नेक ब्लाउज़ में दिखाई दे रही हैं. निया ने व्हाइट कलर ही साड़ी पहनी है. साथ में मैचिंग ब्लाउज़ में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. Also Read - Bigg Boss 14 Winner: बिग बॉस जितने के बाद भावुक हुई Rubina Dilaik, फैंस को कहा 'आपने मेरे सारे सपने सच कर दिए'

बता दें, निया और रवि दुबे जल्द ही jamai raja 2 में नज़र आने वाले हैं. दोनों ने वेब सीरीज में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं. एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि उन्हें अब बोल्ड सीन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही कई वेब फिल्म का हिस्सा रही हैं.

निया ने कहा – ‘मैंने वहां सब कर लिया है. मैं ओटीटी प्लेटफार्म पर एडजस्ट हो गई हूं. बता दें, निया अपने बर्थडे पर एडल्ट केक काटकर सुर्खियों में आ गई थीं. फैंस ने दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी थी और ट्रोल करते हुए बेशर्म तक कह दिया था. निया शर्मा ने कलर्स टीवी के सीरियल ‘इश्क़ में मरजावां’ में भी मुख्य किरदार का अभिनय किया था.