Nia Sharma New Car: अपनी हॉट और ग्लैमरस फोटो को लेकर एक्ट्रेस निया शर्मा अक्सर चर्चाओं में रहती हैं. ऐसे में नए साल पर एक्ट्रेस ने खुद को एक बेहद महंगा तोहफा दिया है. दरअसल निया शर्मा ने नए साल में अपनी नई कार खरीदी है,अपने फैंस के साथ ये खुशखबरी अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है. निया के लिए साल 2021 के लिए खास रहा क्योंकि इस साल उन्होंने एक नया घर भी लिया है जिसके बारे में भी उन्होंने बताया था. Also Read - Nia Sharma New House: निया शर्मा ने मुंबई में खरीदा बेहद आलिशान घर, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

निया ने हाल में एक शानदार और लग्जरी कार खरीदी है, उन्‍होंने खुद कार की तसवीर इंस्‍टाग्राम पर शेयर की है. निया शर्मा ने वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी चमचमाती कार दिखाती नजर आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा,’ आप खुशी नहीं खरीद सकते हैं लेकिन आप कार खरीद सकते हैं और यह लगभग एक समान ही होती है.’ लोग निया शर्मा को कमेंट कर बधाई दे रहे हैं. Also Read - Nia Sharma ने अपने को-स्टार को इस तस्वीर के साथ विश किया बर्थडे, फोन्स बोले- वाकई ये एक्ट्रेस...

निया ने Volvo XC90 खरीदी है जिसकी कीमत करीब एक करोड़ है. निया ने जो वीडियो पोस्ट की है उसमें वो कार से कवर हटाती दिख रही हैं. निया के साथ इस दौरान उनके भाई और साथ ही को-स्टार रवि दुबे और साथ ही अर्जुन बिजालीन नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस निया शर्मा ने वोल्वो एक्ससी 90 डी5 इंस्क्रिप्शन कार खरीदी है. इस कार की कीमत लगभग 85.98 लाख से एक करोड़ रुपये तक की बताई जा रही है.

View this post on Instagram A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)



अभिनेत्री के लिए नया साल बहुत ही अच्छा रहा है. नए साल में निया ने अपना घर भी खरीदा है. इसके लिए भी लगातार लोग बधाई दे रहे हैं कि पहले अपने लिए नया घर खरीदा और अब अपनी गाड़ी. कुछ दिनों पहले नए घर की झलक दिखाते हुए निया ने ये तस्वीरें पोस्ट की थीं.