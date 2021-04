Nia Sharma uploaded a video of her falling while doing a water activity: टीवी की मशहूर नागिन एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma)अक्सर अपने सोशल मीडिया पर कमाल के वीडियो शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने खुद का मजाक उड़ाते हुए एक शानदार वीडियो शेयर किया है जिसमें वो समुद्र में मस्ती कर रही है लेकिन अचानक से वो पानी में गिर जाती है. वीडियो में निया (Nia Sharma) फ्लाइंग बोर्ड एन्जॉय करती हुई दिख रही हैं, लेकिन उनकै बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है. Also Read - Nikki Tamboli ने बाथरूम के बाहर दिखाया अपना बार्बी डॉल लुक, वीडियो देखकर खो बैठेंगे होश- Video

निया शर्मा इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं और हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लेती दिख रही हैं. इस वीडियो में निया फ्लाइबोर्डिंग एंजॉय करती दिख रही हैं और कैप्शन में लिखा है ‘असफलताओं का भी मजा लीजिए’. Also Read - करण सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ Jennifer Winget ने स्विमसूट में दिखाया कातिलाना अंदाज, बोल्डनेस देख फैंस बोले 'मार डाला'



हाल ही में निया शर्मा (Nia Sharma Dance Video) का एक वीडियो उनके दोस्त और टीवी एक्टर रवि दुबे (Ravi Dubey) के साथ बहुत वायरल हुआ था, जिसमें दोनों डांस करते नजर आये थे. निया की रवि दुबे और उनकी पत्नी सरगुन मेहता से अच्छी दोस्ती है. वे अक्सर दोनों के साथ नजर आती हैं. बता दें, टीवी शो ‘जमाई राजा’ में निया (Nia Sharma) और रवि की जोड़ी को दर्शकों से बहुत प्यार मिला था.

निया शर्मा अपनी लाइफ बिंदास अंदाज में जीती हैं, उनकी बोल्ड तस्वीरें और फोटोशूट्स भी अक्सर चर्चा में रहते हैं. निया शर्मा (Nia Sharma) अपने वीडियो के जरिये आये दिन अपने फैंस का मनोरंजन करती रहती हैं.