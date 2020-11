Nia Sharma Flauts Bikini Pose with Her onscreen Mother Anchit Kaur See Super Bold Pics- बॉलीवुड एक्ट्रेस अंचित कौर अपनी नई वेबसीरीज Jamai 2.0 से धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस सीरीज की शूटिंग गोवा में हो रही है. जिसमें अंचित निया शर्मा की मां का किरदार निभा रही हैं. Also Read - Apne 2 Announcement: धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों सनी, बॉबी के साथ फिर आएंगे नज़र, लेकिन इस बार है कुछ खास बात

हाल ही में दोनों ने गोवा बीच पर मस्ती करते हुए कई तस्वीरें शेयर की. दोनों बिकिनी में हॉट अवतार में नज़र आ रही हैं. फैंस इन तस्वीरों पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. 50 की उम्र में अंचिता काफी बोल्ड दिखाई दे रही हैं. Also Read - राहुल रॉय को कारगिल में आया ब्रेन स्ट्रोक, ICU में भर्ती एक्टर की जानें तबीयत का हाल

बता दें, इससे पहले निया शर्मा अपने बर्थडे पर एडल्ट केक काटकर सुर्खियों में आ गई थीं. फैंस ने दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी थी और ट्रोल करते हुए बेशर्म तक कह दिया था. इसके बाद निया ने दोबारा हॉट तस्वीरें शेयर की थीं और ट्रोलर्स के लिए लिखा था- अब कोई नाटक मत करना. निया शर्मा ने कलर्स टीवी के सीरियल ‘इश्क़ में मरजावां’ में भी मुख्य किरदार का अभिनय किया था.