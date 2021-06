Nia Sharma Bold And Hot Video Viral On Social Media: टीवी की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक न‍िया शर्मा (Nia Sharma) अपनी दिलकश अदाओं और तस्वीरों से फैन्स को हरदम घायल करती रहती हैं. निया शर्मा (Nia Sharma) लोगों का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़तीं हैं. निया (Nia Sharma) का नया म्यूजिक अलबम ‘तुम बेवफा हो’ हाल ही में रिलीज हुआ है. ऐसे में हाल ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कयामत लग रही हैं. Also Read - Nia Sharma ने अब सूट में लूटा आशिकों का दिल, हुस्न की तपिश से जल जाते हैं लोग- Photos Viral

निया (Nia Sharma) सोशल मीडिया पर काफी सक्रीय रहती हैं. निया (Nia Sharma) आए दिन अपनी बोल्ड एंड सिजलिंग तस्वीरें और वीडियोज फैंस के साथ शेयर करती हैं. इसी बीच अब निया एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें निया पर्पल कलर का हॉट नाइट गाउन पहन कर बेड पर लेटी नजर आ रही हैं. वीडियो के साथ निया (Nia Sharma) ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है और फैंस उसे बेहद पसंद भी कर रहे हैं. Also Read - Nia Sharma ने 'सिंडरेला' लुक में करवाया बेहद बोल्ड फोटोशूट, Sara Ali Khan को दी कड़ी टक्कर- Photos

आपको बता दें कि हाल ही में निया अपनी कुछ बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों की वजह से चर्चा में आईं थीं. निया शर्मा अक्सर अपने बोल्ड अंदाज को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. वह अपने ग्लैमरस लुक्स और डांस वीडियो हमेशा फैंस के साथ साझा करती हैं.