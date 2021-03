Nia Sharma hot Pics-टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा सोशल मीडिया पर लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही हैं. कई बार ये इतने बोल्ड होते हैं कि लोग ट्रोल करने लग जाते हैं. हालांकि खुद निया का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं. क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी हूं. बिंदास, बेफिक्र. हाल ही में निया ने पिंक और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन के गाउन में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. Also Read - Mirzapur की 'माधुरी भाभी' ने कराया Hot PhotoShoot, कातिलाना हैं निगाहें, तबाही मचाता है ये हुस्न

बता दें, हाल ही में निया ने अपनी वेबसीरीज ‘ट्विस्टेड’ (Twisted) के लेस्बियन KISS के बारे में बात कही है.

निया ने कहा कि जिस वक्त उन्होंने ये सीन किया उस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना फेमस नहीं. जितना आज है.

निया ने बताया कि उस वक्त ईशा को Kiss करते हुए उन्हें घबराहट हो रही थी.लग रहा था कि एक लड़की को किस करना पता नहीं कैसा अनुभव रहेगा. लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि एक फीमेल को किस करना किसी मेल को किस करने से कहीं बेहतर है.