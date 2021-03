Nia Sharma hot video viral falunt curve figure and piercing on navel watch sensuous video- टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा आए दिन अपने वीडियो और तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. हॉट फोटोज़ की वजह से उन्हें कई बार ट्रोल भी किया जाता है. हाल ही में निया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मस्त अंदाज में डांस करती हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - उत्तराखंड सीएम के ‘फटी जींस’ वाली कमेंट पर आया Amitabh की नातिन Navya को गुस्सा, दिया करारा जवाब

निया के इस वीडियो लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा-मस्त है रे बाबा. वहीं एक ने लिखा- आग लगा दी. बता दें, निया और रवि दुबे ने वेब सीरीज jamai raja 2 में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं.

एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि उन्हें अब बोल्ड सीन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही कई वेब फिल्म का हिस्सा रही हैं. निया ने कहा – ‘मैंने वहां सब कर लिया है. मैं ओटीटी प्लेटफार्म पर एडजस्ट हो गई हूं.

View this post on Instagram A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)

बता दें, निया अपने बर्थडे पर एडल्ट केक काटकर सुर्खियों में आ गई थीं. फैंस ने दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी थी और ट्रोल करते हुए बेशर्म तक कह दिया था.