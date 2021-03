Nia Sharma hot video viral of taken shower in open area people troll kuch kapre to pehan leti– टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा इन दिनों अपनी तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. निया जल्द ही को-स्टार रवि दुबे के साथ अपकमिंग वेब सीरीज jamai raja 2 में नज़र आने वाली हैं. वेब मूवी की शूटिंग से लेकर प्रमोशन तक निया लगातार चर्चा में बनी रहीं. हाल ही में निया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो साइकिल के साथ हॉट पोज़ देती हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - अपनी Female Fan की बात सुनकर शर्मा गए Bobby Deol, कहा 'मां को आते हैं फोन'...सुनें पूरा इंटरव्यू

यही नहीं निया ने खुले में शॉवर भी लिया है और वीडियो भी शेयर किया है. जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा- निया खुद को बियोंसे समझ रही हैं. वहीं कई यूजर्स ने भद्दे कमेंट्स भी किए. बता दें, निया और रवि दुबे ने वेब सीरीज jamai raja 2 में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं.

एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि उन्हें अब बोल्ड सीन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही कई वेब फिल्म का हिस्सा रही हैं. निया ने कहा – ‘मैंने वहां सब कर लिया है. मैं ओटीटी प्लेटफार्म पर एडजस्ट हो गई हूं. बता दें, निया अपने बर्थडे पर एडल्ट केक काटकर सुर्खियों में आ गई थीं. फैंस ने दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी थी और ट्रोल करते हुए बेशर्म तक कह दिया था. निया शर्मा ने कलर्स टीवी के सीरियल ‘इश्क़ में मरजावां’ में भी मुख्य किरदार का अभिनय किया था.