After Nia Sharma Male Genitaliania Shape Cake Now Hip Hop Look Viral On Social Media- टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा अपने बर्थडे पर अश्लील शेप वाला केक काटकर सुर्खियों में आ गई थीं. 17 सितंबर को टीवी की नागिन का जन्मदिन था. इस पार्टी में निया के कई करीबी दोस्त शामिल थे लेकिन बर्थडे में जिस तरह का केक आया था उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए. जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था. इसी बीच निया की लेटेस्ट तस्वीरें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं.

जिसमें वह नियोन और ब्लैक कलर ड्रेस में नजर आ रही हैं. हिप हॉप लुक में निया का ये अंदाज देखने वाला है. फैंस के इन तस्वीरों पर जबरदस्त कमेंट्स भी आ रहे हैं.

View this post on Instagram Your words of wisdom are falling on my deaf👂ears. 😊 A post shared by Nia Sharma (@niasharma90) on Sep 23, 2020 at 10:46pm PDT

View this post on Instagram Performances are so 2019 now! @arjunbijlani .. A post shared by Nia Sharma (@niasharma90) on Sep 22, 2020 at 9:11am PDT

बता दें, निया के केक को देखने के बाद किसी ने इसे वल्गर बताया तो कोई निया को ही बेशर्म कहने लगा. निया के बर्थडे केक का शेप देखकर लोग इस कदर भड़क गए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की क्लास लगानी शुरू कर दी.

निया ने शो काली के साथ टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन एक हजारों में मेरी बहना है के साथ उन्होंने लोकप्रियता हासिल कीं.