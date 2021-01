Nia Sharma Looks Absolutely Stunning In A Black Saree: टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) इतनी खूबसूरत हैं कि वे जो भी पहनती हैं, उन पर फबता है. निया टीवी की बेहद हसीन एक्‍ट्रेसेस में एक हैं. ऐसे में अब उनकी नई तस्वीर सामने आई है, इस फोटो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इन तस्वीरों में ‘नागिन’ एक्‍ट्रेस की अदाएं वाकई देखने लायक है. निया आए दिन इंस्टाग्राम पर ऐसी कातिलाना तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही हैं कि फैन्स तारीफ करते नहीं थक रहे. Also Read - 'नागिन' एक्ट्रेस निया शर्मा ने खरीदी इतनी महंगी कार, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश....Video Viral

निया शर्मा (Nia Sharma) ने अपनी बोल्डनेस से सोशल मीडिया के तापमान को बढा़ दिया है. इंस्टाग्राम पर निया शर्मा ने कुछ देर पहले ही अपनी फोटो को शेयर किया है. इतनी देर में ही एक लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुका है. इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंस उनकी फोटो को कितना पसंद कर रहे हैं. Also Read - Nia Sharma New House: निया शर्मा ने मुंबई में खरीदा बेहद आलिशान घर, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

निया ने हाल ही ब्लैक साड़ी में एक फोटोशूट करवाया है, जिसमें उनका सेक्सी अवतार कहर ढा रहा है. निया शर्मा की इस बोल्ड फोटो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर कह रहे हैं कि कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ.