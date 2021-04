Nia Sharma Bold look in Blue gown Actress Poses like Cinderella: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) एक बार फिर से अपने बोल्ड फोटोशूट की वजह से चर्चा में हैं. निया शर्मा (Nia Sharma) टीवी की सबसे हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती हैं, एक्ट्रेस अपने फैंस के साथ एक से बढ़कर एक कमाल की हॉट और सेक्सी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में निया शर्मा (Nia Sharma) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बेहद बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. Also Read - Holi 2021: Sara Ali Khan ने वीडियो शेयर कर दी होली दी बधाई, देखें एक्ट्रेस का फनी अंदाज- Video Viral



निया (Nia Sharma) टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित सेलेब्स की लिस्ट में शामिल हैं. निया (Nia Sharma) को टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक खूब पसंद किया जाता है. निया (Nia Sharma) इस तस्वीर में बेहद बोल्ड लुक्स देती नजर आ रही हैं. निया (Nia Sharma) का ये अंदाज उनके फैंस को अट्रैक्ट कर रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)



निया शर्मा (Nia Sharma) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम आकाउंट पर अपनी फैरी लुक के फोटोशूट की कई तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निया (Nia Sharma) ब्लू कलर की फैरी गाउन में बेहद ही बोल्ड पोज देती नजर आ रही हैं. निया जल्द ही वेब सीरीज ‘जमाई राजा 2.0’ के दूसरे सीजन में नजर आने वाली हैं.

आपको बात दें कि हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने हाल ही में बॉलीवुड के फेमस फैशन डिजाइन मनीष मल्होत्रा के लिए फोटोशूट कराया है. सारा (Sara Ali Khan) ने अपने नए फोटोशूट की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकांउट पर शेयर की थीं.

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)



सारा ने अपनी प्रिंसेस वाली तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, ‘सिंडरेला स्टोरी’. ऐसे में अब निया औऱ सारा की तस्वीरे एक जैसी होने पर फैंस दोनों को एक साथ जोड़ कर देख रहे हैं. हालांकि दोनों ने बहुत ही अलग-अलग डिजाइनर के कपड़े पहने थे.