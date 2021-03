nia sharma stop the car at mid night and started dance watch video- टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. निया जल्द ही को-स्टार रवि दुबे के साथ अपकमिंग वेब सीरीज jamai raja 2 में नज़र आने वाली हैं. वेब मूवी की शूटिंग से लेकर प्रमोशन तक निया लगातार चर्चा में बनी रहीं. आए दिन निया के बारे में कुछ न कुछ नया देखने और सुनने को मिलता रहता है. Also Read - पवन सिंह के एक्शन सीक्वेंस की बीच अचानक सेट पर आ गयी बूढ़ी महिला, फिर एक्टर ने जो किया...दिल खुश हो गया

हाल ही में निया ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो आधी रात को गाड़ी रोककर बीच सड़क पर अपनी सहेली के साथ डांस करती हुईं नज़र आ रही हैं. इस वीडियो को फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं.



इससे पहले भी निया (Nia Sharma) ने वीडियो शेयर किया था जिसमें वो समंदर किनारे दौड़ लगाती हुईं नज़र आ रही थीं.

जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा- निया खुद को बियोंसे समझ रही हैं. वहीं कई यूजर्स ने भद्दे कमेंट्स भी किए. बता दें, निया और रवि दुबे ने वेब सीरीज jamai raja 2 में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं.