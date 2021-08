Nia Sharma Hot And Bold Pictures Viral On Social Media: टीवी की नागिन निया शर्मा (Nia Sharma) छोटे पर्दे की सबसे चर्चित स्टार्स में से एक हैं औऱ उनकी हॉटनेस के चर्चा तो हर जगह पर होती ही रहते हैं. एक्टिंग के आलवा निया (Nia Sharma) सोशल प्लेटफॉर्म पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी बोल्डनेस से घायल करना ही उनका काम है. ऐसे में हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर फिर से तबाही मचाते हुए बेहद बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं.Also Read - Nia Sharma maldive photos are going viral | निया शर्मा का हॉट बीच लुक हो रहा है वायरल, देखिये तस्वीरें

निया शर्मा (Nia Sharma) की कुछ तस्वीरें सेाशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इन तस्वीरों में एक बार फिर से निया ने हॉटनेस का तड़का लगाया है. इस फोटोशूट में निया (Nia Sharma) फ्रंट ओपेन पिंक जैकेट और डिस्ट्रेस व्हाइट जींस में दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों में निया के सिजलिंग अंदाज पर जहां एक तरफ लोग फिदा हो रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)



पिंक ब्लेजर और व्हाइट कलर की पैंट पहने निया शर्मा (Nia Sharma) का ये फोटोशूट काफी फैसिनेटिंग है, उन्होंने इस फोटोशूट के जरिए इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस लुक के चलते निया इंटरनेट पर ट्रोल भी की जा रही हैं. जहां कई फैंस को उनका ये लुक भा रहा है वहीं कई उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं.