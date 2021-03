Nia Sharma talks about lesbian kiss says it is far better than to kiss male bold web series Twisted-टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) अपनी बोल्ड तस्वीरों और वीडियो को लेकर आए दिन सुर्खियों में बनी हुई हैं और ट्रोलर्स के निशाने पर भी हैं. लेकिन इस बिंदास एक्ट्रेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं. निया ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वे शुरू से ही ऐसी हैं. Also Read - Bekaboo 2 में बोल्ड सीन देने पर बोलीं प्रिया बनर्जी- बहुत हुआ जो...

इसमें वो क्या कर सकती हैं. हाल ही में निया ने अपनी वेबसीरीज ‘ट्विस्टेड’ (Twisted) के लेस्बियन KISS के बारे में बात कही है. निया ने कहा कि जिस वक्त उन्होंने ये सीन किया उस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना फेमस नहीं. जितना आज है. निया ने बताया कि उस वक्त ईशा को Kiss करते हुए उन्हें घबराहत हो रही थी. लेकिन बाद में… Also Read - Kareena Baby Picture: सैफ की बहन सबा ने दिखाई नन्हे नवाब की पहली झलक, यहां देखें क्यूटनेस वाली वायरल फोटो

Also Read - Alia Bhatt ने फैंस के साथ शेयर की अंडरवॉटर फोटो, Bikini में दिखाई परफेक्ट बॉडी...फैंस बोले-'जलपरी'

निया ने बताया कि किसिंग सीन फिल्माते वक्त उन्हें काफी घबराहट हो रही थी. लग रहा था कि एक लड़की को किस करना पता नहीं कैसा अनुभव रहेगा. लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि एक फीमेल को किस करना किसी मेल को किस करने से कहीं बेहतर है.

बता दें, निया शर्मा हाल ही में ZEE5 की सीरीज ‘जमाई राजा 2.0’ में रवि दुबे के संग नजर आई थीं.