Nia Sharma Trolled For Wearing To Much Short Top: टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) अपने बोल्ड अवतार को लेकर अक्सर ही चर्चा में बनी रहती हैं. एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक के बाद एक बोल्ड तस्वीरें शेयर करके खूब सुर्खियां बटोरती हैं. लेकिन इस बार एक्ट्रेस अपने बोल्ड अवतार की वजह से चर्चा में आ गई है और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं.

दरअसल निया (Nia Sharma) ने बोल्ड अंदाज में वीडियो पोस्ट किया है, उन्होंने गुलाबी रंग का ट्यूब टॉप पहना हुआ है. साथ ही लो वेस्ट रिप्ड जींस कैरी किया है, निया गुलाबी रंग का नेलपेंट लगाती दिख रही हैं. निया (Nia Sharma) ने अपने बालों को खुला छोड़ा है, नेलपेंट लगाने के बाद वह फोटोशूट कराने लगती हैं

View this post on Instagram A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)



जहां निया के फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं वहीं एक बार फिर से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'भारतीय संस्कृति को भुल गये आपके शरीर पर ये थोड़ा सा कपड़ा बचा है उसको भी उतारकर वीडियो बना लो. आपने भारतीय संस्कृति को बेइज्जत कर दिया.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- 'पैंट की बटन बंद करना भूल गई क्या?' वैसे इसके पहले भी उन्हें कई बार बोल्ड कपड़े पहनने को लेकर ट्रोल किया जा चुका है.