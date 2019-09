नई दिल्ली: ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जय जयकारे से पूरा देश गूंज रहा है. गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) का पावन पर्व आज से शुरू हो गया है. गणेश पर्व का सबसे बड़ा जश्न महाराष्ट्र में मनाया जाता है. टेलीविजन और बॉलीवुड की हस्तियों में इस पर्व को लेकर काफी उत्सुकता हमेशा से रही है. चाहे ‘बजरंगी भाईजान’ सलमान की बात हो या फिर संजू बाबा की, हर साल गणपति उनके घर विराजते है. सभी सेलिब्रिटी इस मौके पर खूब वीडियो शेयर करते हैं.’एक हज़ारों में मेरी बहना है’ धारावाहिक से लोकप्रिय हुई अभिनेत्री और फिल्म जमाई राजा में रोशनी का किरदार निभाने वाली निया शर्मा (Nia Sharma) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में निया शर्मा गणपति के आगमन पर जमकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर और पसंद किया जा रहा है.

निया ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम से शेयर करते हुए लिखा है “Kyuki hum Dilli se hai aur hume bas mauka chahiye! 💥💯 #ganpathibappamorya #mumbai @cashmakeupartistry @rishabskhanna we were meant to welcome your #ganpatiji🙏 💯🙌!!

गणेश पूजा के मौके पर गणपति बप्पा 10 दिन अपने भक्तों के घरों में रहते हैं. गणपति की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न में की जाती है और आखिर दिन पूरे हर्ष और जोश के साथ भगवन गणेश का विसर्जन करते हैं.